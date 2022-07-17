Израиль прислал украинской детской больнице новое медицинское оборудование

Израильтяне уже не раз отправляли в Украину гуманитарную помощь. Речь идет не только о лекарствах, одежде и мягких игрушках, но и о дорогостоящем медицинском оборудовании.

Израиль направил в Украину семь аппаратов искусственного дыхания и инкубаторов для новорожденных.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на своем канале в Telegram Ambassador Brodsky.

«Благодаря министерству здравоохранения Израиля, израильским больницам и владельцу израильской онкологической больницы «Лисод» в Киеве, в киевскую детскую больницу «Охматдет» были переданы семь аппаратов искусственного дыхания и инкубаторов для новорожденных», — написал он.

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 лет. Он призвал украинцев приготовиться к тому, что эта война – на годы.

Кроме того, наш сайт писал, что Израиль отправил делегацию соцработников в Молдову, чтобы помочь беженцам из Украины.

Еще напомним, что в посольстве Украины заявили, что рф финансирует пророссийские митинги в Израиле. Там написали, что проплаченные российским правительством демонстрации прошли в Хайфе, Нетании, а также перед зданием украинского посольства в Израиле. Однако в посольстве сообщили, что такие действия рф – вполне ожидаемы.