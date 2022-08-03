Главный свидетель в суде над Нетаниягу просит защитить ее от угроз

Хадас Кляйн ранее рассказала о том, что Нетаниягу и его жена на протяжении многих лет постоянно требовали у своих боссов предметы роскоши.

Хадас Кляйн, ключевой свидетель обвинения в процессе по делу о коррупции Биньямина Нетаниягу, обратилась к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре с просьбой вмешаться и защитить ее от целого ряда угроз, которые она получила.

«Государство обязано защитить свидетелей и позволить им давать показания свободно, без давления и страха», — цитирует 13 канал письмо Кляйн.

Кляйн, помощница миллиардеров Арнона Милчана и Джеймса Пэкера, во время дачи показаний в окружном суде Иерусалима рассказала о том, что бывший премьер-министр Нетаниягу и его жена Сара на протяжении многих лет постоянно требовали у своих боссов предметы роскоши.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.

Кроме того, Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.