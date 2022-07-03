Главу больничной кассы Клалит подозревают в мошенничестве

Отчет проверяющих обнаружил в деятельности уволившейся на прошлой неделе главы больничной кассы Клалит мошеннические действия и злоупотребление доверием.

Внезапная отставка на прошлой неделе главы крупнейшей в стране больничной кассы Clalit Health Services, как оказалось, связана с ее обвинением контролерами в возможном мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Рут Ралбаг занимала пост генерального директора Clalit всего девять месяцев до заявления об уходе.

Контролерская проверка была организована в связи с опасениями по поводу деловых и финансовых связей главы кассы, включая обвинения в мошенничестве.

В отчете контролера содержится информация о семи случаях, когда Ралбаг вмешалась от имени консалтинговой фирмы, в которой работает ее дочь, таким образом, что это увеличило вероятность получения компанией бюджетных средств от ОЗД.

Контролером было установлено, что Ралбаг скрывала свою постоянную работу в иерусалимском медицинском центре «Шааре Цедек», которая совпала по времени с заниманием должности в прошлом в качестве заместителя директора по финансам в Клалит.

Контролер написал, что «ее поведение повлекло за собой серьезное нарушение честности… и вопиющее нарушение правил надлежащего управления».

В отчете указано: «Поведение, очевидно, равносильно мошенничеству и злоупотреблению доверием».

В заявлении от имени Ралбаг говорится, что ее дочь была «младшим сотрудником» в компании и не получала никакой прибыли, что делает уровень конфликта интересов в этом деле «одним из самых низких».

Также Ралбаг пояснила, что во время работы в «Шааре Цедек» она занимала руководящую должность в двух компаниях, работающих в торговом центре больницы, за что ничего не получала взамен. Также она заявила, что на это у нее было разрешение от генерального директора Clalit.

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