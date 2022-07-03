В Нагарии изменили время реакции, чтобы добраться до убежища

Время реакции, чтобы добраться до убежища в Нагарии, увеличено до 15 секунд. Решение было принято благодаря успехам в работе, которую проделывает Командование тыла.

Согласно сегодняшнему заявлению Командования тыла, время реакции, необходимое для того, чтобы добраться до убежища в Нагарии на границе Израиля с Сирией, было увеличено с немедленного реагирования до 15 секунд из-за работы, проделанной Командованием тыла.

В каждой области есть установленное время, в течение которого ее жители должны войти в убежище с момента срабатывания сирены противовоздушной обороны.

Работа Командования тыла, которая привела к увеличению времени защиты до 15 секунд, дает жителям Нагарии больше времени, чтобы добраться до укрытий во время тревоги.

Напомним, что Армия обороны Израиля показала, как происходил перехват одного из беспилотников террористов «Хизбаллы».

Ранее редакция Курсора сообщала, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.

Также Курсор писал, что недавно плавучая платформа для добычи ресурсов перебазировалась на новое место, которое находится в 80 километрах от Хайфы. Место, откуда планируется добыча газа, находится на территории, которую Ливан считает спорной.

Еще напомним, что в Дженине произошло столкновение между ЦАХАЛом и палестинцами.