«Попытка Насраллы обернулась катастрофой»: в ЦАХАЛе выступили с новым заявлением

Израильские военные перехватили и сбили три беспилотника, которые были запущены ливанской группировкой «Хизбалла».

Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Ран Кохав, рассказал о сбитии двух БПЛА «Хизбаллы», которые угрожали газовой платформе «Кариш» в Средиземном море.

«Попытка Насраллы обернулась катастрофой. Территорию [Израиля] не потревожили, БПЛА не угрожали персоналу или инфраструктуре. Мы [продолжаем] действовать на всех аренах — в Ливане, Сирии и в других местах. Мы держим в поле зрения все потенциальные угрозы», — сказал Кохав в интервью Kan News.

Напомним, что Армия обороны Израиля показала, как происходил перехват одного из беспилотников террористов «Хизбаллы».

Ранее редакция Курсора сообщала, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.

Также Курсор писал, что недавно плавучая платформа для добычи ресурсов перебазировалась на новое место, которое находится в 80 километрах от Хайфы. Место, откуда планируется добыча газа, находится на территории, которую Ливан считает спорной.

Еще напомним, что в Дженине произошло столкновение между ЦАХАЛом и палестинцами.