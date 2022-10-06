Главы поселений на севере страны возмущены заявлением Ганца

Заявление министра обороны Ганца о готовящейся эскалации на севере Израиля было резко и «в штыки» воспринято главами советов северных поселений.

Главы местных советов резко высказались о недавнем заявлении Ганца.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

В четверг министр обороны Бени Ганц заявил, что приказал военным ЦАХАЛа готовиться к эскалации на севере Израиля.

Они возмущены: «Как такое может попасть в СМИ без согласования с нами?»

Главы поселений объявили: «Жители севера в истерике, не получив никаких указаний, это безответственность.»

Ранее Курсор сообщал, что Ганц приказал ЦАХАЛу подготовиться к эскалации на севере Израиля. На фоне переговоров с Ливаном касаемо морской границы министр обороны Бени Ганц приказал Армии обороны Израиля подготовиться к эскалации на севере.

Также мы рассказывали, что Лапид отклонил поправки Ливана к газовому соглашению. Переговорная группа получила указания от премьер-министра Яира Лапида, согласно которым нужно отклонить те поправки, которые внесли по инициативе ливанской стороны в согласованный проект соглашения о демаркации ливано-израильской границы в районе газовых месторождений.

Ранее «Курсор» писал, что у дома главы минобороны Ганца состоялась демонстрация с требованием провести операцию «Защитная стена-2». Активисты провели демонстрацию в четверг, 6 октября, у дома министра обороны Бенни Ганца в Рош-ха-Аине. Они потребовали провести операцию «Защитная стена-2» для искоренения волны палестинского террора.