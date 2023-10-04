Глобальное отключение интернета — в NASA сделали заявление

В NASA ответили, реально ли отключение интернета по всему миру, чем так часто пугают людей в последнее время.

После того, как Американское космическое агентство (NASA) заявило, что на Землю может обрушиться солнечная буря, в социальных сетях активно начали распространять новость о том, что в результате бури во всем мире произойдет отключение интернета.

Подобные сообщения вызвали беспокойство у многих людей, опасающихся возможных последствий такого случая. Однако, как пишет Maariv, NASA опровергло эти слухи в официальном заявлении.

«Все новости о том, что будет всемирное отключение интернета, — это беспочвенные слухи, — говорится в сообщении. — Нет никаких угроз или доказательств того, что Интернет будет скомпрометирован».

Слухи о всемирном отключении интернета впервые распространились в начале этого года, после того как космическое агентство США выпустило предупреждение о возможной солнечной буре. Солнечные бури — это выбросы магнитной энергии Солнца, которые могут вызвать сбои в электроснабжении и телекоммуникационных сетях. Однако солнечные вспышки, достаточно сильные, чтобы вывести из строя Интернет, очень редки.

В свете заявления NASA можно сказать, что слухи об отключении Интернета в мире беспочвенны. Однако в ведомстве призвали полагаться на надежные источники для получения информации и добавили, что угроз или доказательств, указывающих на скорые сбои или отключение интернета, нет, поэтому как частные лица, так и владельцы компаний могут спать спокойно по ночам.

Курсор писал, что в NASA показали уникальные кадры звездного извержения 180-летней давности.

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