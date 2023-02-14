Google массово увольняет сотрудников в Израиле

Вопреки обещаниям о сохранении большей части работников, руководство компании Google начало увольнение сотрудников израильских филиалов.

Об этом пишет «Тech12«.

Так, Google провел реформы, в ходе которых израильский навигационный сервис Waze был объединен с другими картографическими группами Googleю В результате 500 сотрудников платформы были переведены в подразделение Geo, включающее Google Maps и Street View. Тогда руководство компании заявило, что якобы оба сервиса будут продолжать одновременно работать, а увольнение сотрудников не планируется.

По данным издания, масштабы увольнений в Google Israel пока неизвестны. Предполагается, что они коснутся команд Waze. В сообщении также говорится, что распоряжения об увольнениях исходили непосредственно от главного руководства в США.

Напомним, о планах сократить численность штата американский интернет-гигант Google заявил в конце января. Тогда соответствующее уведомление от руководства получили 12 тысяч сотрудников компании, но о работниках израильских филиалов речи не шло. Местные руководители заверили своих сотрудников, что делают все возможное для сохранения коллективов в Израиле.

Ранее «Курсор» сообщал, что массовые увольнения начались в ряде крупнейших мировых компаниях. До этого о сокращении штата объявила американская компания Microsoft. Там заявили, что планируют уволить около 10 тысяч своих работников. Причиной была названа «нестабильная экономическая ситуация в мире». В Microsoft отметили важность сохранить лидерство компании в высокотехнологическом секторе, а приоритетом компании назвали — развитие искусственного интеллекта.