Госсекретарь США созвонился с главой ПА впервые после выборов в Кнессет

В ходе первого телефонного разговора после оглашения результатов выборов в Израиле госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с лидером Палестинской автономии Абу Мазеном.
Об этом Блинкен сообщил в своем Twitter-аккаунте.
«Я подтвердил нашу приверженность решению о создании двух государств», — написал Блинкен.
Он также отметил, что в ходе разговора подчеркнул «необходимость всем сторонам срочно успокоить ситуацию на Западном берегу и снизить напряженность».
Как сообщал Курсор, госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел разговор с Яиром Лапидом по итогам выборов в Израиле.
Блинкен написал в Twitter: «Поговорил с премьер-министром Яиром Лапидом, чтобы похвалить Израиль за свободные и честные выборы. Также я поблагодарил его за партнерство и подчеркнул железные отношения между США и Израилем. Я особенно подчеркнул срочную необходимость деэскалации ситуации в Иудее и Самарии».
Разговор между Лапидом и Блинкеном состоялся через несколько часов после того, как Центральная избирательная комиссия представила свой отчет с предварительными результатами выборов. Окончательные результаты будут подведены на следующей неделе, после пересчета спорных бюллетеней и завершения расследований по заявлениям о мошенничестве.
Также Курсор информировал о том, что, по мнению лидера Палестинской автономии Абу Мазена, Израиль саботирует решение о создании двух государств. Об этом Мазен заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке.
«Понятно, что Израиль предпочел не участвовать в мирном процессе и не ссылаться на соглашения в Осло, он саботировал и продолжает саботировать решение о создании двух государств. Израиль не верит в решение о создании двух государств, поэтому у нас нет партнера в Израиле, с которым мы могли бы вести переговоры», — сказал палестинский лидер.