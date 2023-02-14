Готов пойти на большие компромиссы: Ротман сделал заявление о судебной реформе

Председатель конституционного комитета Кнессета заявил, что готов пойти на уступки в отношении законодательных изменений, но не остановит их.

Председатель комитета Кнессета по конституции, праву и правосудию Симха Ротман (партия «Религиозный сионизм») заявил, что готов пойти на существенные компромиссы по запланированным правительством судебным реформам в зависимости от действий оппозиции.

Об этом информирует Israel National News.

«Чем больше депутатов от оппозиции окажут активную поддержку реформе», тем больше компромиссов можно будет сделать», — сказал Ротман.

По его словам, «суть реформы в том, что народ выбирает судей».

«Говорят, что «мы правим», потому что нас большинство. Но надо сказать правду: мои шансы оказаться в оппозиции очень высоки. Посмотрите, сколько лет «Религиозный сионизм» был в оппозиции на протяжении всей истории», — отметил депутат.

Он также добавил, что его подход к реформированию судебной системы Израиля отличается от подхода министра юстиции Ярива Левина по ряду аспектов — например, в отношении «стандарта разумности».

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.