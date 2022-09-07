Готовимся к зиме: минздрав озвучил важные рекомендации

Минздрав озвучил рекомендации касаемо мер профилактики гриппа и коронавируса, а также способов борьбы с ними.

В ходе совещания ЦАТАМ и комиссия по вакцинации обсудили подготовку к предстоящей зиме, а точнее к возможным вспышкам гриппа и/или коронавируса. Эксперты дали профессиональные мнения по этому вопросу, после чего было решено представить рекомендации генеральному директору министерства здравоохранения, профессору Нахману Ашу.

Ниже приведены основные рекомендации минздрава на случай волны комбинированной заболеваемости гриппом и коронавирусом:

Защита:

В больницах следует рекомендовать использовать маски при встречах с пациентами. В особых случаях при опасении воздушно-капельной передачи инфекции необходимо следовать рекомендациям отдела перекрестных инфекций.

В медицинских учреждениях по месту жительства (поликлиниках) необходимо использовать маски для защиты пациентов из группы риска и персонала.

В любом случае необходимо следить за гигиеной рук.

Карантин:

Необходимо рассмотреть, рекомендовать или обязать население изолироваться и не выходить из дома во время болезни, и определить необходимый период времени.

В больницах – необходимо полагаться на простые и применимые правила изоляции. Поскольку в большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем и при тесном контакте, пациентов необходимо разделять с помощью занавесок, перегородок, соблюдения дистанции между койками, использования хирургических масок и соблюдения гигиены рук. Следует стремиться группировать пациентов с коронавирусом в отдельных платах без необходимости разделения. Пациенты с high flow должны находиться в палатах с закрытой дверью.

Политика тестирования:

Доступность и использование тестов на антигены коронавируса должны быть расширены.

Прививки:

Рекомендуется положительно оценить одновременное введение вакцин против коронавируса и гриппа.

Ниже приведены дополнительные рекомендации, высказанные более чем двумя третями участников совещания:

* Использование масок в общественных местах — рекомендации по использованию масок на собраниях, в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

* Для коронавирусных пациентов с иммуносупрессией рекомендуется не изменять существующую процедуру и полагаться на отрицательные тесты на антиген с целью прекращения карантина.

* Тест на антиген следует проводить только пациентам с симптомами в группах риска и тем, кто может заразить ближайшее окружение из группы риска.

* Следует поощрять использование комбинированных тестов на антигены для коронавируса и гриппа.

* Официальные тесты на антигены и ПЦР должны быть разрешены пациентам с симптомами, которые не входят в группу риска.

* Рекомендуется провести выборочные тесты в аэропорту с целью выявления появления новых штаммов.

* Личная защита на медицинских встречах в поликлиниках: рекомендуется использовать защитные очки при тесном контакте и маски в аптеках.

* Рекомендуется проводить тесты госпитализированным пациентам с симптомами с помощью ПЦР-теста на коронавирус и ПЦР-теста на грипп.

* Посетители учреждений «Маген авот и имаот» перед посещением должны сделать тест на антиген.

* Рекомендуется разрешить всем желающим получить бустер текущих вакцин против коронавируса, включая детей.

* Вместе с вакциной против гриппа этой зимой рекомендуется сделать ревакцинацию от коронавируса.

* Рекомендуется сделать медицинским работникам бустерную прививку от коронавируса.

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