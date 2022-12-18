В Австралии зажгли первую ханукальную свечу

«Свет свечей соединяет всех нас — одну нацию с тысячелетними традициями», — рассказал глава Еврейского агентства Дорон Альмог.

Евреи по всему миру сегодня зажгут первую ханукальную свечу. Первыми это сделали австралийцы.

Разница в часовых поясах позволила евреям из Австралии первыми начать зажигать свечи.

Сотни миссий и эмиссаров Еврейского агентства проведут сегодня, 18 декабря, общественные мероприятия, которые будут продолжаться в течение всей Хануки.

Глава делегации Еврейского агентства в Австралии Орит Элькаям сегодня утром (по израильскому времени) уже зажгла первую свечу Хануки вместе со стажерами скаутского движения в Мельбурне. “Очень волнительно зажигать ханукальные свечи с теплой сионистской еврейской общиной. Несмотря на географическое расстояние, австралийская еврейская община имеет тесные связи с Израилем. Церемонии зажжения свечей и праздничные мероприятия будут проходить по всей Австралии в течение недели. Еврейская община Австралии вместе с народом Израиля”, — рассказала она.

Председатель Еврейского агентства Дорон Альмог рассказал: “Время зажжения свечей — это объединяющее и волнующее время, когда миллионы домов в Израиле и во всем еврейском мире будут вместе праздновать Хануку. Свет свечей соединяет всех нас — одну нацию с тысячелетними традициями и духом героизма, который может противостоять любым вызовам. Поздравляю с Ханукой!».

Ранее Курсор публиковал видео, где демонстрировалась самая большая Ханукия, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса.

Еще наш сайт показал видео, как Чарльз III отметил Хануку с пережившими Холокост. Британский король присоединился к праздничным танцам в честь Хануки в еврейском центре в Лондоне. Среди присутствовавших была сестра Анны Франк.

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Кроме того, ранее сообщалось, что в Тель-Авиве вводится новый праздник «Ханукрисмас».