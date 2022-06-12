Громкая попытка самоубийства в Хадере: главные подробности

На место были вызваны пожарно-спасательные расчеты и переговорщики. Около 4 часов они убеждали мужчину спуститься вниз. В итоге он слез с крана, после этого его осмотрели медики.

Сегодня, 12 июня, 45-летний житель Хадеры угрожал спрыгнуть со строительного крана, если ему не выплатят деньги «Битуах леуми». Он хотел спрыгнуть с 50-метровой высоты.

Об этом пишет издание Walla.

На место прибыли спасатели и переговорщики. Они убеждали мужчину спуститься примерно 4 часа. Затем он все-таки слез с крана, после чего его осмотрели медики.

Примечательно, что в Службе национального страхования заявили, что мужчина – бездомный, который подал заявление на получение пособие. Еще ранее он угрожал, что убьет себя.

В службе сообщили, что именно представитель «Битуах леуми» поговорил с мужчиной и убедил его спуститься вниз.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками.

Кроме того, мы писали, что на стройплощадке в Самарии на машины нанесли провокационные надписи.