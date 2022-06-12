В Хадере мужчина залез на кран и угрожает спрыгнуть: появились фото

Мужчина прямо сейчас угрожает покончить жизнь самоубийством, пытаясь спрыгнуть с крана в Хадере. На место происшествия вызвали переговорные группы. Фото смотрите ниже.

Пожарные команды станции Хадера сейчас спасают мужчину, который угрожает самоубийством. Он залез на кран на улице Герцля, на высоте 50 метров над землей.

На месте находятся переговорные группы, в настоящее время над происшествием работают пожарные и специальный спасательный отряд.

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