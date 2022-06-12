В Хадере мужчина залез на кран и угрожает спрыгнуть: появились фото

13:23, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
Portovyj kran
Фото: pixabay.com

Мужчина прямо сейчас угрожает покончить жизнь самоубийством, пытаясь спрыгнуть с крана в Хадере. На место происшествия вызвали переговорные группы. Фото смотрите ниже.

Пожарные команды станции Хадера сейчас спасают мужчину, который угрожает самоубийством. Он залез на кран на улице Герцля, на высоте 50 метров над землей.

На месте находятся переговорные группы, в настоящее время над происшествием работают пожарные и специальный спасательный отряд.

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Фото: пресс-служба

 

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Фото: пресс-служба

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Фото: пресс-служба

Как ранее писал Курсор, силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции проведены антитеррористические мероприятия в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии, в том числе в городе Хеврон и поселке Нур-Шамс.

«Курсор» также сообщал, что под Бейт-Лехемом беспорядки: солдаты убегали от камней арабских террористов. Солдаты ЦАХАЛа не оказали сопротивления террористам, закидывавших их камнями. Арестов не было, на видео запечатлены убегающие солдаты.

Редакция информировала о стрельбе в Джате: погиб 27-летний мужчина. Полиция выясняет подробности смертельного происшествия в Джате, где при перестрелке погиб житель города в возрасте 27 лет. Врачи МАДА констатировали смерть от ранения.

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Автор материала:
Ирен Давид
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