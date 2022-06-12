В Хадере мужчина залез на кран и угрожает спрыгнуть: появились фото

Пожарные команды станции Хадера сейчас спасают мужчину, который угрожает самоубийством. Он залез на кран на улице Герцля, на высоте 50 метров над землей.
На месте находятся переговорные группы, в настоящее время над происшествием работают пожарные и специальный спасательный отряд.
Как ранее писал Курсор, силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции проведены антитеррористические мероприятия в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии, в том числе в городе Хеврон и поселке Нур-Шамс.
«Курсор» также сообщал, что под Бейт-Лехемом беспорядки: солдаты убегали от камней арабских террористов. Солдаты ЦАХАЛа не оказали сопротивления террористам, закидывавших их камнями. Арестов не было, на видео запечатлены убегающие солдаты.
Редакция информировала о стрельбе в Джате: погиб 27-летний мужчина. Полиция выясняет подробности смертельного происшествия в Джате, где при перестрелке погиб житель города в возрасте 27 лет. Врачи МАДА констатировали смерть от ранения.