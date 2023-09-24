Группа палестинских студентов планировала крупную атаку — в ЦАХАЛе и ШАБАКе сделали заявление

Арестованы восемь человек.

Сегодня ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали восемь студентов Бирзейтского университета к северу от Рамаллы по подозрению в том, что они планировали совершить нападение в ближайшее время.

Согласно совместному заявлению ЦАХАЛа и ШАБАКа, аресты стали результатом расследования, проведенного в последние месяцы с целью помешать террористической ячейке, состоящей из студентов-сторонников ХАМАСа, действующих в университетах в регионе Иудеи и Самарии.

Расследование показало, что студенты были завербованы боевиками ХАМАСа из сектора Газа и получили оружие для совершения террористических атак против израильтян. Кроме того, силы обнаружили у подозреваемых флаги ХАМАСа.

Курсор сегодня писал о перестрелке с участием ЦАХАЛа возле Тулькарма — палестинские СМИ сообщили о жертвах и показали видео.

Напомним, что столкновения между поселенцами, палестинцами и левыми активистами произошли на горе Хеврон.