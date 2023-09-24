Меню
Все разделы

Группа палестинских студентов планировала крупную атаку — в ЦАХАЛе и ШАБАКе сделали заявление

12:41, Сегодня
Новости Израиля
наручники изображение
Фото: depositphotos.com
Арестованы восемь человек.

Сегодня ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали восемь студентов Бирзейтского университета к северу от Рамаллы по подозрению в том, что они планировали совершить нападение в ближайшее время.

Согласно совместному заявлению ЦАХАЛа и ШАБАКа, аресты стали результатом расследования, проведенного в последние месяцы с целью помешать террористической ячейке, состоящей из студентов-сторонников ХАМАСа, действующих в университетах в регионе Иудеи и Самарии.

Расследование показало, что студенты были завербованы боевиками ХАМАСа из сектора Газа и получили оружие для совершения террористических атак против израильтян. Кроме того, силы обнаружили у подозреваемых флаги ХАМАСа.

Курсор сегодня писал о перестрелке с участием ЦАХАЛа возле Тулькарма — палестинские СМИ сообщили о жертвах и показали видео. 

Напомним, что столкновения между поселенцами, палестинцами и левыми активистами произошли на горе Хеврон.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white