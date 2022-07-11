Хакерская атака: взломан сайт муниципалитета Тель-Авива

О взломе городского сайта Тель-Авива сообщили представители муниципалитета в понедельник. К этому причастны хакеры со стороны иранских террористов.

Сайт муниципалитета города Тель-Авив взломан.

Об этом передал Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Сообщается, что это связано с хакерскими атаками проиранских сил.

Детали пока не известны, но органы кибербезопасности заранее инструктировали местные советы усилить меры предосторожности, поэтому опасаться серьезных последствий, скорее всего, не стоит.

«Курсор» ранее сообщал, что полиция сообщила подробности кибератаки на систему оповещения. Органы кибербезопасности сообщили, что вчерашняя атака на муниципальные системы оповещения не повредила важной инфраструктуры, однако следует обратить внимание на усиление защитных мер.

Также мы информировали, что Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности. Фонд BIRD будет осуществлять финансирование проектов по кибербезопасности на национальном уровне, победивших в конкурсе, в размере 1,5 млн долларов на каждый.

Редакция писала, что мэра одного из израильских городов подозревают в шантаже и взяточничестве. Расследованием данного дела полиция занялась около года назад, когда на работу общественного деятеля начали поступать жалобы.

Напомним, наш сайт сообщал, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.