ХАМАС арестовал двух жителей Газы, обстрелявших Израиль ракетами

Журналисты пишут, что у палестинских группировок есть соглашение координировать «любой ответ на израильскую агрессию».

Террористическая группировка ХАМАС в Газе арестовала двух человек за обстрел ракетами Израиля на прошлой неделе.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Силы обороны Израиля заявили, что в четверг из Газы запустили ракеты, что стало первым подобным военным действием после трех дней приграничных боев в августе. Ответственность за ракетный обстрел не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, действующих в Газе.

Инцидент побудил службы внутренней безопасности ХАМАСа задержать двух человек, «имеющих прямое отношение к запуску четырех ракет», сказал представитель ХАМАСа, пожелавший остаться неназванным.

«Палестинские группировки не имеют ничего общего с этими ракетами, которые нацелены на то, чтобы дать Израилю повод для продолжения агрессии», – заявил источник.

Источник в ХАМАСе не уточнил принадлежность арестованных, добавив, что выпущенные ракеты не были заряжены взрывчаткой. По его словам, у палестинских группировок есть соглашение координировать «любой ответ на израильскую агрессию».

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