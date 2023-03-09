ХАМАС отреагировал на теракт в Тель-Авиве: Это первоначальный ответ

Представитель террористической организации ХАМАС прокомментировал сегодняшний теракт в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

По его словам, очередное преступление террористов – «первоначальный ответ на преступления», которые якобы совершил Израиль в Иудее и Самарии.

Отметим, что в четверг, 9 марта, в Тель-Авиве в кафе, находящемся на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион, произошел теракт. По первой информации, в результате стрельбы как минимум трое человек оказались ранены, но позже СМИ сообщили, что количество раненых увеличилось до четырех: двое из них находятся в состоянии серьезной степени тяжести, один – в критическом и еще один – в легком.

По словам генерального директора Службы скорой помощи Эли Бина, пострадавшие уже доставлены в больницу «Ихилов». В службе безопасности заявили, что нападение имело террористических характер. Очевидцы говорят, что преступников было двое.

Мэр города Хульдаи призвал всех протестующих прекратить демонстрацию и пойти домой. По предварительным данным, никто среди израильтян не погиб, а террорист уже ликвидирован.

Полиция полагает, что у террориста был сообщник. Сейчас ведется погоня за автомобилем, подвозившим преступника.

Блок-посты активны по всему Гуш-Дану. На место происшествия решили перебросить дополнительные силы полиции и спецназа. Министр обороны Йоав Галант сейчас находится в штаб-квартире ШАБАКа, регулярно получая сводки о нападении в Тель-Авиве.

Также «Курсор» сообщал, что появилось видео с первой реакцией Нетаниягу на теракт в Тель-Авиве, а также он сказал, какие меры принимает правительство.