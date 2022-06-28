СМИ: ХАМАС может обменять пленного израильтянина на больных заключенных-террористов

Израильтянин Ас-Саида удерживают в Газе с апреля 2015 года, когда он сам проник на территорию сектора. Родные сообщали, что у молодого человека было психическое расстройство.

ХАМАС якобы готов пойти на гуманитарную сделку с Израилем, обменяв пленника на своих боевиков, содержащихся в израильских тюрьмах.

По крайней мере, об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин», который связан с террористами «Хизбаллы».

Сообщается, что боевики из Газы якобы передали международным посредникам, что готовы освободить Хишама ас-Саида. Напомним, что израильтянин находится в плену уже более 7 лет.

Напомним, вчера арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.

Мы писали ранее, что в Израиле сформировали новый добровольческий пограничный отряд. Пограничная полиция, которая является частью израильской полиции, была концептуально преобразована в Национальную гвардию, чтобы включить подкрепление, называемое «Израильской гвардией».

Также мы информировали, что израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.