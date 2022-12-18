ХАМАС и «Исламский джихад» призвали палестинцев усилить атаки против Израиля

Представители террористических группировок ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» обратились к палестинцам с призывом усилить атаки против Государства Израиль.

Об этом сообщает издание «Детали».

В субботу, 17 декабря, сразу несколько представителей террористов провели встречу в Бейруте на фоне всплеска насилия в Иудеи и Самарии. Самые высокопоставленные среди них ‒ заместитель председателя политбюро ХАМАСа Салех аль-Арури и генсекретарь «Исламского джихада» Зияд аль-Нахале.

«Обе стороны подтвердили совместное сотрудничество в сферах укрепления и активизации сопротивления нашего народа на всей территории Палестинской автономии перед лицом израильской оккупации и преступности», — заявили в ХАМАС.

Также в это воскресенье, 18 декабря, Абу Обейда, представляющие военное крыло ХАМАСа, решил намекнуть, что его группировка будет похищать солдат ЦАХАЛа. По его словам, решение об увеличении числа израильских военнослужащих, которых удерживают Бригады Изаддина аль-Кассама, остается в силе и выполняется.

«Враг пожалеет о своей неуступчивости в отношении новой сделки по обмену заключенными», — сказал член ХАМАСа.

Он имеет в ввиду предполагаемый отказ Израиля освободить тысячи палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах, в обмен на тела солдат.

Обейда также прокомментировал новые террористические в атаки в Израиле, которые он считает «самой важной» деятельностью за последние 15 лет. Он добавил о стратегических последствиях этих факторов для будущего Израиля. Напоследок он обратился к палестинцам.

«Продолжайте усиливать борьбу. Удивите своего врага и атакуйте оттуда, откуда он вас не ожидает», ‒ сказал он.

Ранее Мухаммад Даф, являющийся главнокомандующим бригад Аль-Кассам, военного крыла ХАМАСа, начал угрожать Израилю уничтожением.

«Курсор» сообщал, что по приказу Шахед был депортирован террорист, планировавший убийство раввина Йосефа.