По приказу Шакед: депортирован террорист, планировавший убийство раввина Йосефа

Салах Хамури — палестино-французский адвокат, обвиняемый в многочисленных нарушениях безопасности, таких как членство в НФОП и попытка убийства бывшего главного раввина Овадии Йосефа.

Террорист Салах Хамури был депортирован во Францию ​​в воскресенье утром после решения, принятого две недели назад министром внутренних дел Айелет Шакед, лишить его вида на жительство в Израиле.

Хамури является гражданином Франции и постоянным жителем Израиля, он 1985 года рождения. Он много лет активно работал в рядах палестинской арабской террористической организации Народный фронт освобождения Палестины (НФОП).

За это время он организовал, подстрекал и планировал осуществить террористические акты по собственной инициативе и от имени организации против граждан и видных деятелей Израиля. В связи с продолжающейся причастностью к террористической организации Хамури несколько раз арестовывался и заключался под административный арест.

Воскресная депортация знаменует собой завершение процесса, в ходе которого из-за причастности Хамури к террористической деятельности его вид на жительство был аннулирован.

Вывоз осуществляли представители Управления народонаселения, которые будут сопровождать его во Францию, где его ждут жена и дети.

Министр Шакед выразила удовлетворение депортацией и сказал: «Сегодня террорист Салах Хамури предстал перед судом и был депортирован из Израиля».

«Это долгий и затяжной процесс, и это огромное достижение, что незадолго до окончания моего срока я смогла добиться его депортации с помощью имеющихся в моем распоряжении инструментов и содействовать борьбе с терроризмом. Я надеюсь, что новое правительство продолжит эту линию и изгонит террористов из Израиля», — сказала она.

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