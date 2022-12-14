В ХАМАС опять угрожают Израилю: Придет ваш конец

Мухаммад Даф, главнокомандующий бригад Аль-Кассам, военного крыла ХАМАСа, сделал угрожающее послание об уничтожении Государства Израиль.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Объедините все флаги, объедините все арены под одной целью, одной благородной и священной целью — освобождением Палестинcкой Автономии. О чужеземцы на нашей земле. Ваши отцы-основатели потерпели неудачу, и они находятся на пике своей тирании и своей принадлежности к злонамеренной сионистской идее уничтожения нашего народа или протеста против нашей идентичности. Придет ваш конец, и придет конец вашему существованию, и ваше удаление из нашей земли будет нашей добычей, и обещание нашего мирского государя не опоздает в выполнении своего слова о вас», – сказал Даф в сообщении, которое транслировалось по случаю 35-й годовщины создания ХАМАС.

Это не первая угроза, озвученная террористический группировкой ХАМАС в адрес Израиля в последнее время. Так, ее лидер Исмаил Хания начал угрожать местью в случае любых изменений в статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме.

По его словам, террористы не дадут реализовать «сионистские планы» в мечети Аль-Акса или в Иерусалиме в «более широком смысле». Он утверждает, что ХАМАС заключил соглашение «с нашим народом» касаемо мечети и сохранил «глубину исламского чувства связи с нашим Иерусалимом и нашей Аль-Аксой». Хания сделал это заявление на фоне слухов о том, что Итамар Бен-Гвир может изменить политику в отношении статуса Храмовой горы.

«Курсор» сообщал, что из-за страха перед убийством лидеры ХАМАС убежали из Катара, где проводится Чемпионат мира-2022.

Помимо этого по случаю 35-й годовщины создания ХАМАС террористы продемонстрировали винтовку, которая, по их словам, принадлежала убитому лейтенанту ЦАХАЛа Хадару Голдину.