ХАМАС казнил палестинцев за помощь Израилю

ХАМАС регулярно заявляет, что захватил «израильских шпионов», неоднократно судит их и приговаривает к смертной казни.

В воскресенье власти ХАМАС казнили пятерых палестинских арабов, двое из них за помощь Израилю. Об этом , говорится в заявлении министерства внутренних дел Газы, сообщает Fox News.

Казни на рассвете в Газе стали первыми с 2017 года. Пятеро неизвестных мужчин были либо повешены, либо расстреляны.

Министерство заявило, что двое осужденных за шпионаж в возрасте 44 и 54 лет помогали Израилю, передавая ему информацию, которая привела к гибели двух палестинских арабов.

«МВД и национальной безопасности привело в исполнение смертные приговоры пятерым осужденным по охранным и уголовным делам, двое из них были осуждены за пособничество оккупантам, еще трое осуждены за убийство по криминальному мотиву», — говорится в сообщении.

По сообщению Reuters, министерство заявило, что обвинения в шпионаже были предъявлены в 2015 и 2009 годах.

«Министерство внутренних дел и национальной безопасности будет продолжать выполнять свои обязанности и обязанность по обеспечению соблюдения закона в целях поддержания и защиты безопасности и общественного мира», — добавили в ведомстве.

ХАМАС регулярно заявляет, что захватил «израильских шпионов». В октябре 2018 года боевики заявили, что разоблачили и арестовали палестинского араба, который 15 лет работал агентом разведки Израиля.

В марте того же года группа заявила что арестовала местного жителя, который работал «шпионом» на Израиль и намеревался убедить жителей Газы не принимать участие в насильственном марше протеста вдоль границы между Газой и Израилем.

Сообщается, что в 2019 году ХАМАС раскрыл попытку израильского шпионажа против одного из командиров организации. В октябре 2021 года ХАМАС приговорил шестерых палестинских арабских «информаторов» к смертной казни за сотрудничество с Израилем.

Теоретически все приказы о казнях на территориях Палестинской автономии (ПА) должны быть одобрены председателем ПА Махмудом Аббасом, который несколько лет назад ввел мораторий на казни. Однако ХАМАС больше не признает легитимность Аббаса и в прошлом решительно заявлял , что смертная казнь в Газе может быть приведена в исполнение без его согласия.

Ранее Курсор писал, что Ганц вел санкции против людей и компаний, прикрывающих отмывание денег ХАМАСом. Министр обороны Бени Ганц подписывает приказ, вводящий экономические санкции в отношении 20 лиц и организаций, которых обвиняют в международном отмывании денег для террористической группировки ХАМАС.

Израиль обнаружил секретный туннель ХАМАСа: стало известно о реакции террористов. ХАМАС заявил, что имеет «право использовать все средства для усиления своих возможностей» против Израиля.

Курсор также сообщал, что СМИ заявили о том, что из ХАМАСа ушел один из основателей группировки.