ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией»

Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.

Пока израильские службы безопасности оцепили район Сильван и проводят поиски террористов, боевики Хамаса не могут скрыть радости.

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум объявил: «Действия в Иерусалиме являются естественной реакцией на высокомерие оккупационных солдат и поселенцев».

Он сказал, что это месть за ежедневные преступления против его народа, земли, а также исламских и христианских святынь.

Руководство террористической организации ХАМАС угрожает продолжением и эскалацией актов сопротивления в Иерусалиме, поскольку, по их словам, «палестинский народ полностью осознает, что сопротивление – единственный способ защитить землю и святые места».

В это время в Восточном Иерусалиме арабы запускают фейерверки в честь теракта.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: стали известны подробности. Неизвестные террористы обстреляли автобус на улице Маале а-Шалом и на стоянку возле могилы царя Давида. Известно о семи пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что озвучены новые детали о теракте в Иерусалиме.

Напомним, ХАМАС обвинил Израиль в задержке обмена пленными. Усама Хамадан заявил, что последние заявления Израиля по этому вопросу «не являются результатом искреннего желания, а скорее попыткой скрыться от гнева своего народа против правительства, которое не может позаботиться о своих солдатах».