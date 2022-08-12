ХАМАС обвинил Израиль в задержке обмена пленными

Усама Хамадан заявил, что последние заявления Израиля по этому вопросу «не являются результатом искреннего желания, а скорее попыткой скрыться от гнева своего народа против правительства, которое не может позаботиться о своих солдатах».

Усама Хамадан, один из высокопоставленных членов руководства ХАМАС, утверждает, что ХАМАС контролирует все переговоры об освобождении заключенных в обмен на освобождение захваченных израильтян или их тел, и что организация может заставить Израиль выполнить ее требования.

Хамשдан заявил: «Мы заинтересованы в завершении сделки по обмену заключенными, но сионистский враг затягивает этот процесс. Мы хотим заключить сделку, которая позволит реализовать наши требования и освободить наших заключенных».

Слова Хамадана относятся к сообщениям израильских СМИ, согласно которым высокопоставленные чиновники выразили осторожный оптимизм в отношении сделки с ХАМАС по заключенным и пропавшим без вести после операции «Рассвет».

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

Напомним также, что в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме в субботу произошла массовая драка, во время которой ее участники открыли стрельбу. В результате перестрелки четыре человека получили ранения различной степени тяжести.