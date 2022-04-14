ХАМАС объявил о «всеобщей мобилизации» и призвал к эскалации против Израиля

ХАМАС призывает к эскалации против Израиля из-за резкого роста напряженности вокруг Храмовой горы.

Террористическая группировка из Газы отдает приказ о «всеобщей мобилизации» и призывает палестинцев «выйти сотнями тысяч», чтобы помолиться в Аль-Аксе в Иерусалиме в пятницу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лидеры террористических группировок Газы накануне собрались в Газе, чтобы объявить единый призыв к эскалации против Израиля, поскольку напряженность вокруг Храмовой горы и мечети Аль-Акса в Иерусалиме резко возросла.

Террористическая группировка ХАМАС, правящая Газой, созвала встречу после того, как пообещала остановить деятельность еврейских активистов в священном месте горячей точки «любой ценой». Встречу вел глава ХАМАСа в Газе Яхья Синвар.

«Мы объявляем всеобщую мобилизацию во всех местах, где находятся наши люди. Мы призываем массы выйти сотнями тысяч, чтобы защитить нашу нацию и нашу мечеть», — говорится в заявлении групп Газы.

«Мы призываем наших людей маршировать и выходить сотнями тысяч, чтобы провести пятничную молитву в Аль-Аксе», — заявили группы, согласно 12-му каналу. Сообщается, что встрече были представлены все «фракции» в Газе.

Встреча была созвана для обсуждения «сионистских угроз вторжения в мечеть Аль-Акса в пятницу и проведения жертвоприношений», среди прочих вопросов, сообщил Safa News высокопоставленный палестинский источник.

Заместитель политического руководителя ХАМАС Салех аль-Арури также призвал к эскалации после того, как израильские силы по борьбе с терроризмом арестовали подозреваемых палестинцев в городе Сильвад на территории Иудеи и Самарии.

Утром СМИ сообщили, что трое палестинцев были убиты израильскими войсками в ходе столкновений в среду в Сильваде и недалеко от Бейт-Лехема. Израильские силы безопасности провели ночные рейды и аресты в Иудее и Самарии , вызвав протесты и перестрелки в нескольких районах, сообщает новостной сайт Walla.

«Мы призываем всю нашу страну мобилизоваться и поддержать Сильвад и все районы конфликта», — сказал аль-Арури.

ФАТХ в Иудее и Самарии также призвал палестинскую общественность отправиться в четверг в уязвимые районы и «противостоять силам ЦАХАЛа и поселенцам на всем Западном берегу».

Напряженность между Израилем и палестинцами обострилась в последние недели после серии нападений на израильтян. Террористы, включая как израильских арабов, так и палестинцев, убили 14 человек в Израиле в ходе самой смертоносной вспышки насилия в Израиле за последние годы. Нападения вызвали контрмеры со стороны израильских сил безопасности, в том числе аресты, переросшие в насилие.

Рамадан и Песах в этом месяце будут совпадать, что еще больше повысит риск конфликта. Израильские официальные лица уже несколько месяцев предупреждают о возможной эскалации насилия.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС угрожает Израилю из-за планов провести ритуальное жертвоприношение на Храмовой горе. Представитель ХАМАСа заявил, что намерения еврейских активистов зарезать ягнёнка на Храмовой горе является «эскалацией, которая переходит все красные линии».

Курсор также сообщал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.