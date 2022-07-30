Гражданина ЕС задержали за шпионаж в Иране: стали известны подробности

В Иране при выезде из страны был задержан гражданин Швеции, которого обвиняют в шпионаже в пользу Израиля и в связях с другими подозреваемыми.

Иран заявил в субботу о задержании гражданина Швеции по подозрению в шпионаже.

Поскольку не было предоставлено подробностей относительно личности подозреваемого и дате его задержания, а Швеция в начале мая сообщала, что в Иране был арестован швед в возрасте 30 лет, то личность задержанного вызывает определенные вопросы: был ли это озвучен майский случай или новый инцидент?

В заявлении Ирана есть информация, что подозреваемый поддерживал связь с несколькими другими деятелями в Иране и посещал Израиль. Задержанного подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

Немедленного ответа из Швеции не последовало. МИД Швеции незадолго до этого опубликовал предупреждение для своих граждан не посещать Иран.

Между Тегераном и Стокгольмом накалилась дипломатическая напряженность после того, как шведский суд приговорил бывшего сотрудника иранской тюрьмы к пожизненному заключению за военные преступления во время массовых казней в Исламской республике в 1988 году. Через неделю Тегеран отозвал своего посла из Швеции для консультаций.

В иранском заявлении говорится: «Во время всех предыдущих поездок подозреваемый… общался с рядом европейских и неевропейских подозреваемых, которые находились под наблюдением в Иране. Подозреваемый вновь въехал в страну несколько месяцев назад после ареста другого европейского шпиона с целью сбора информации».

Иран также утверждает, что Швеция «поддерживала нескольких прокси-шпионов» Израиля, включая Ахмадрезу Джалали, шведско-иранского ученого, приговоренного к смерти в Исламской республике.

«Курсор» писал, что агенты Моссада были пойманы при попытке взорвать «секретный объект».

Ранее мы информировали, что в Иране арестованы пятеро шпионов, связанных с Моссадом.