ХАМАС призывает мусульман предотвратить «еврейский захват» Пещеры патриархов

Депутат от ХАМАСа призывает мусульман массово приходить в Пещеру Патриархов в Курбан-Байрам, чтобы предотвратить «еврейский захват» святого места.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Наиф аль-Раджуб, член парламента от ХАМАСа, призывает мусульман массово приходить в мечеть Ибрахими в Хевроне (Пещера патриархов) на праздник Курбан-байрам.

Раджуб объяснил важность присутствия мусульман на этом месте для защиты этого места от попыток Израиля захватить его и «иудаизировать».

«Большое количество мусульман, которые посетят это место, не позволит оккупантам получить контроль над ним и другими святыми местами, и это защитный клапан для предотвращения захвата евреев», — сказал Раджуб.

Мусульманский намаз на Курбан-Байрам пройдет в Пещере Патриархов в субботу, 9 июля.

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