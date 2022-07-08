Ганц встретился с президентом ПА Махмудом Аббасом

На встрече министра обороны и президента ПА обсуждалась координация мер безопасности в связи с визитом Джо Байдена в регион, которую запланировали на 13-14 июля.

Президент ПА Махмуд Аббас и министр обороны Бени Ганц встретились в четверг, чтобы обсудить координацию мер безопасности в преддверии визита президента США Джо Байдена в регион.

Министерство обороны сообщило, что встреча в Рамалле прошла в «позитивном ключе» и касалась проблем региональной безопасности. Ожидается, что Байден встретится с высшими израильскими и палестинскими лидерами на следующей неделе.

Политики договорились «продолжать координацию в сфере безопасности и избегать действий, которые могут вызвать нестабильность».

По сообщению своего помощника, Аббас «подчеркнул важность создания политического горизонта, соблюдения подписанных соглашений и прекращения действий и мер, ведущих к ухудшению ситуации».

Президент ПА отметил важность создания «спокойной атмосферы перед визитом президента Байдена, который мы приветствуем».

В прошлом году Ганц уже несколько раз встречался с Аббасом, обсуждая меры по улучшению экономических условий в Иудее и Самарии.

Встречи на высоком уровне между израильскими и палестинскими лидерами проводятся редко и, как правило, посвящены повседневной координации в сфере экономики и безопасности.

Ганц пожелал Аббасу счастливого Ид аль-Адха, мусульманского праздника, начинающегося в эти выходные.

«Курсор» ранее писал, что Ганц приказал расследовать утечки из оборонного ведомства.

Также мы сообщали, что Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле.