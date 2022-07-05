ХАМАС снова угрожает Израилю: Мы похитим еще больше солдат

Заместитель лидера ХАМАСа заявил, что самая большая слабость Израиля — это потеря внутренней веры в свою способность выжить.

Салех аль-Арури, заместитель лидера ХАМАСа, заявил, что «палестинский народ» всегда прав, когда защищает Иерусалим, применяя любые формы борьбы.

По его словам, несмотря на все археологические раскопки, проведенные Израилем в районе мечети Аль-Акса, не было найдено ни одной реликвии, связывающей евреев с этим местом. Он назвал мечеть Аль-Акса «святым местом», повреждение которого вызовет всемирный взрыв.

Арури отметил, что боевые действия в Иудее и Самарии против израильских целей обостряются и что все оружие, находящееся в руках палестинцев, должно быть направлено на «оккупантов».

Арури также сказал, что ХАМАС работает над продвижением сделки по обмену, которая приведет к освобождению заключенных, и что он готов предоставить любую информацию об израильтянах, находящихся в руках ХАМАСа, но только после того, Израиль заплатит определенную цену.

По его словам, Израиль не желает платить требуемую от него цену за получение информации о положении пропавших без вести израильтян в секторе Газа, и со стороны Израиля нет серьезных действий по завершению сделки по обмену.

Если в переговорах об обмене не будет достигнуто никакого прогресса, Арури сказал, что «ХАМАС готов похитить большее количество солдат», чтобы освободить заключенных палестинцев.

Арури подчеркнул, что освобождение палестинских узников является долгом и религиозным императивом, возложенным на ХАМАС.

Касаясь Израиля, Арури сказал, что ХАМАС уверен, что «оккупация» покинет Палестину и что все институты, построенные повсюду еврейским народом, рухнут. По его словам, самая большая слабость Израиля — это потеря внутренней веры в свою способность продолжать выжить.

Ранее Курсор писал, что Беннет провел еще одну прощальную встречу: «Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль».