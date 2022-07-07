Палестинские подростки вовлечены в криминальную деятельность больше, чем еврейские — отчет

Дела несовершеннолетних- арабов связаны с преступлениями против безопасности, против личности, экономическими преступлениями, телесными повреждениями и имущественными преступлениями.

В Центре исследований Кнессета подготовили отчет, согласно которому молодые арабские мужчины и подростки куда чаще оказываются вовлечены в преступную деятельность, по сравнению с евреями того же возраста.

Отчет был подготовлен по запросу депутата Кнессета Усамы Саади из «Объединенного списка». Согласно ему, доля дел несовершеннолетних не евреев среди всех дел, возбуждённых против подростков выросла с 28 процентов в 2019 году до 30 процентов в 2021.

Исследование показало, что на 1000 подростков-арабов к ответственности привлекалось 12,5 человек. Среди евреев такая цифра составляет 9,2 на 1000 человек.

Примечательно, что среди девочек ситуация противоположная, хоть у куда менее масштабная. Так, среди евреек 2 случая на 1000, среди арабок один случай на 1000.

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