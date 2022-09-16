ХАМАС пытается спровоцировать конфликт в Иерусалиме из-за Храмовой горы – глава СНБ

ХАМАС и экстремистские палестинские силы прилагают все усилия для эскалации ситуации на Храмовой горе в Иерусалиме с целью ее перерастания в полномасштабный конфликт с Израилем. Такое заявление сделал глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата.

«Хамас и другие предпринимают постоянные усилия по эскалации и созданию нарративов о том, что «Аль-Акса» находится в опасности, и превращению Иерусалима во взрывоопасный детонатор», — сказал Хулата в Международном институте по борьбе с терроризмом (ИКТ) в Герцлии.

По его словам, Израиль не изменил своей политики в отношении Храмовой горы и работает над тем, чтобы противостоять лжи ХАМАС. Ссылаясь на рост насилия в Иудее и Самарии, Хулата, который является советником по национальной безопасности премьер-министра Яира Лапида, сказал, что силы безопасности Палестинской автономии не функционируют так, как в прошлом, и что поэтому Израиль должен действовать в такие места, как северная Самария, для борьбы с террористической инфраструктурой.

«Если бы нас не было в [палестинских] городах, за пределами городов был бы терроризм», — сказал он.

Обращаясь к Ирану, Хулата сказал, что, несмотря на прогресс страны в своей ядерной программе, приверженность Израиля делу предотвращения пересечения Исламской Республикой ядерного порога очевидна.

«Израиль имеет свободу действовать в свою защиту, независимо от того, какая ядерная сделка может быть подписана или нет с Тегераном, имея в виду переговоры с мировыми державами », — отметил он

Он сказал, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не хочет заключать сделку с Западом, поскольку он наслаждается своим ядерным прогрессом. Скорее, он сказал, что единственный способ, которым Иран согласится на любые ядерные ограничения, — это «стоять спиной к стене».

Хулата сказал, что Израиль четко сообщил об этом всем союзникам и что США четко понимают позицию Израиля по этому вопросу. Глава СНБ заявил, что мир не должен игнорировать тот факт, что Хаменеи игнорировал инспекторов МАГАТЭ и мешал его расследованиям незаконных ядерных материалов.

«Иран использует террор как неотъемлемую часть своей политики. Немногие государства делают это столь вопиющим и систематическим образом», — сказал он и добавил, что Израиль должен действовать решительно, чтобы «взять цену» у Тегерана, когда он или его прокси против Израиля.

Хулата заявил, что США поступили правильно, отказавшись исключить иранский КСИР из своего списка террористов.

Ранее Курсор писал, что стало известно, какую сумму ХАМАС предлагает за видео со стрельбой по израильтянам. ХАМАС и палестинские террористические группы «Исламский джихад» предлагают денежные вознаграждения за стрельбу по израильтянам при условии, что видео нападения будет опубликовано в социальных сетях.

Курсор сообщал, что Ганц вел санкции против людей и компаний, прикрывающих отмывание денег ХАМАСом. Министр обороны Бени Ганц подписывает приказ, вводящий экономические санкции в отношении 20 лиц и организаций, которых обвиняют в международном отмывании денег для террористической группировки ХАМАС.

Израиль обнаружил секретный туннель ХАМАСа: стало известно о реакции террористов. ХАМАС заявил, что имеет «право использовать все средства для усиления своих возможностей» против Израиля.

Напомним, что СМИ заявили о том, что из ХАМАСа ушел один из основателей группировки.