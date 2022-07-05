Штайниц объявил об уходе из политики

Депутат Кнессета Юваль Штайниц (Ликуд) объявил сегодня, 5 июля, о своем уходе из политической жизни после 23 лет пребывания на государственной службе.

Юваль Штайниц заявил, что сообщил председателю «Ликуда» Биньямину Нетаниягу о своем решении уйти в отставку, сообщает Israel Hayom.

«После 23 лет в качестве члена Кнессета, в течение которых я имел честь работать министром финансов, министром разведки, министром энергетики и председателем комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, я почувствовал, что моя семья и я заслужил дышать свежим воздухом», — заявил Штайниц.

«Я горжусь своими достижениями в рамках своих различных ролей в экономике, дипломатии и безопасности. Некоторые из этих достижений имели историческое значение, например: разоблачение сирийской ядерной программы; разработка двухгодичного национального бюджета; вступление Израиля в ОЭСР; спасение экономики от глобального кризиса между 2009 и 2012 годами; национальный газовый проект и превращение Израиля в энергетическую державу», — добавил политик.

В заключение он «поблагодарил членов «Ликуда» и весь народ Израиля за выпавшую мне уникальную привилегию служить Родине и влиять на вопросы, касающиеся существования и процветания страны.

«Я предоставил себя в распоряжение моих коллег из «Ликуда» во время выборов в надежде, что они положат конец политическому хаосу и будут способствовать созданию качественного националистического правительства во главе с Нетаниягу и Ликудом», — отметил поитик.

Нетаниягу, комментируя уход Штайница, сказал: «Он был верным партнером в успешной экономической политике, которую мы возглавляли в течение лучшего десятилетия в истории Израиля. Наша общая борьба за добычу газа из моря, несмотря на все популистское давление, принесла израильским гражданам десятки миллиардов шекелей – на образование, социальное обеспечение, здравоохранение и инфраструктуру.Как министр финансов Юваль работал над снижением цен и налогов, а как член кабинета дипломатической безопасности он был партнером в особо важных решениях, касающихся безопасности Израиля. И я уверен, что Юваль будет и впредь вносить свой вклад в жизнь народа Израиля и нашей любимой страны. Удачи, Юваль!»

Что касается политических последствий отставки Штайница, то один высокопоставленный чиновник «Ликуда» в преддверии предстоящих выборов высказал более пессимистичный прогноз.

«Отставка Штайница только усугубит проблему «Ликуда» перед выборами. Вместо того, чтобы представить в Кнессет список, который привлечет новые голоса, мы окажемся с билетом, который оттолкнет «мягких правых». Такими темпами будет очень тяжело чтобы мы вернулись к власти и достигли 61 мандата», — заявил один из депутатов.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.

Ранее Курсор писал, что Беннет провел еще одну прощальную встречу: «Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль». ЦАХАЛ попрощался с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, лидеры поблагодарили его за вклад в обеспечение безопасности Израиля.

Курсор также сообщал, что Авигдор Либерман заявил, что он может быть премьер-министром. Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Биньямина Нетаниягу не готов сотрудничать.