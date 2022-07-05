«Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль»: Беннет провел еще одну прощальную встречу

Уходящий премьер-министр Нафтали Беннет провел в понедельник прощальную встречу с Форумом Генерального штаба. В ходе обсуждения участники форума поблагодарили Беннета за его вклад в ЦАХАЛ и безопасность Государства Израиль.

נפתלי, תודה!

נפרדתי היום יחד עם הרמטכ"ל ופורום המטה הכללי מראש הממשלה היוצא @naftalibennett. ביקשתי להודות לו בשם כל מערכת הביטחון על הפעולה המשותפת למען ביטחון אזרחי ישראל בשנה האחרונה. על הממלכתיות וההסתכלות הרחבה על צורכי האזרחים כולם, ועל הגיבוי למערכת גם במקומות שהיה קשה. pic.twitter.com/W1jRHSl3Wj — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) July 4, 2022

Уходящий премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет сказал: «Я доверяю ЦАХАЛу и их командирам. Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль со спокойными границами. Жители юга пережили самый тихий и безопасный год за последние годы. Иранский режим понимает, что он больше не застрахован от своих действий против Государства Израиль, даже через своих марионеток».

«В настоящее время мы начинаем период выборов. Враг не ослабит своего давления на нас. Вы — основа безопасности Израиля, особенно в ближайшем будущем. Наш долг — сохранять единство и государственность любой ценой», — сказал он.

Министр обороны Бени Ганц отметил: «Уходящий премьер-министр Государства Израиль, я считаю, что самым важным аспектом вашей службы было то, что вы оценили потребности всех гражданских лиц в масштабах всего государства. То же самое можно сказать и о вызовах безопасности – у вас было глубокое понимание требований системы, вы были внимательны, и я хотел бы поблагодарить вас лично и от имени всей оборонной системы Государства Израиль за совместную усилия, которые были предприняты ради обеспечения безопасности гражданского населения Израиля в прошлом году».

Начальник Генерального штаба Авив Кохави сказал: «Я хотел бы выразить вам глубокую признательность за ваш вклад в обеспечение безопасности Государства Израиль. Я благодарю вас лично, от имени Форума Генерального штаба и от имени ЦАХАЛа в целом за ваш прямолинейный подход, за укрепление ЦАХАЛа и его солдат, а также за вашу приверженность и поддержку. ЦАХАЛу доверена безопасность Государства Израиль — это наша миссия. Я ценю вашу работу и спасибо за ваш вклад».

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