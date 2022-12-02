ХАМАС угрожает Бен-Гвиру

Представитель ХАМАСа в Иерусалиме предостерегает правительство Биньямина Нетаниягу от изменения ситуации на Храмовой горе.

Представитель ХАМАСа в Иерусалиме Мохаммед Хамада пригрозил Итамару Бен-Гвиру, назначенному министром национальной безопасности, и предупредил о последствиях нанесения ущерба святости мечети Аль-Акса для мусульман.

В интервью хамасовскому телеканалу «Аль-Акса» Хамада заявил, что «оккупанты будут нести полную ответственность за любое безрассудство, которое они совершат против Аль-Кудса (Иерусалима) и мечети Аль-Акса».

Хамада также предупредил, что «агрессия оккупации против мечети Аль-Акса станет топливом для огня, который ее сожжет».

Хамада, говоря о назначенном министре национальной безопасности, заявил, что «судьба экстремиста Бен-Гвира будет хуже, чем у предшествовавших ему экстремистских сионистов».

Представитель ХАМАС отметил, что «мы находимся на пороге сложного этапа, требующего мобилизации всех палестинцев» и что «удержание мечети Аль-Акса является обязанностью каждого палестинца», поскольку это «удерживает врага от продолжают нападать на Иерусалим и Аль-Аксу».

Ранее Курсор писал, что Исламский джихад угрожает убийством Бен-Гвиру: что ответил политик. Террористы утверждают, что судьба политика будет похожа на министра туризма Рехаваама Зеэви.

Ранее Бен-Гвир уклонился от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе.

Напомним, что Бен-Гвир рассказал, какими будут его первые шаги на посту министра.