Бен-Гвир рассказал, какими будут его первые шаги на посту министра

Бен-Гвир: «Я сделаю все, чтобы предотвратить дискриминацию на Храмовой горе».

Назначенный министр Итамар Бен-Гвир сказал Решет Бет, что «как министр национальной безопасности я сделаю все, чтобы предотвратить расистскую политику на Храмовой горе».

Он добавил, что направит бюджет, в том числе, на повышение зарплат полицейским.

По словам Бен-Гвира, не хватает рабочей силы, потому что люди не хотят идти в полицию. «Преступность в Негеве вызвана тем, что полиция не получает достаточной поддержки и не совершенствуются правила ее ведения боевых действий. Недостаточно вооруженных гражданских лиц», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что стало известно, чем займется Беннет после официального ухода правительства Лапида.

Кроме того, глава партии Ноам сделал громкое заявление касаемо службы женщин в армии.

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