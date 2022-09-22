ХАМАС угрожает «религиозной войной» Израилю из-за посещения евреями Храмовой горы

Палестинская группировка ХАМАС угрожает «религиозной войной» Израилю, что обусловлено, по словам террористов, «нарушениями против Иерусалима и мечети Аль-Акса» в преддверии предстоящих еврейских праздников.

Группировка разразилась угрозами незадолго до Рош ха-Шана и на следующий день после того, как еврейские активисты посетили Храмовую гору и затрубили в шофар – бараний рог, в который трубят перед и во время еврейских праздников.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Лидер ХАМАСа Махмуд аль-Захар осудил некую «вопиющую атаку на религиозный и исламский статус города и мечети». Он сказал, что Израиль полностью ответственен за «возможность втянуть весь регион в открытую религиозную войну». Также Махмуд добавил, террористы будут «защищать права и святыни нашего народа всеми возможными средствами».

Ранее мы рассказывали, что ШАБАК раскрыл ячейку ХАМАСа в Наблусе и Хевроне.

Также «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ объявил о закрытии многих КПП во время праздников.

Помимо этого, в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям на фоне угрозы терактов.