Хаос в Бен-Гурионе продолжается

В последнее время в аэропорту наблюдается хаос, огромные очереди, проблемы с прохождением контроля безопасности и выдачей багажа.

Пассажиры, приземлившиеся в международном аэропорту Бен-Гурион, после приземления оказались в ловушке в своем самолете.

Об этом сообщает 7Israel National News со ссылкой на Israel Hayom.

Пассажиры прибыли из Польши и Турции. Из-за нехватки работников аэропорта им пришлось ждать в самолете более часа, прежде чем началась высадка. Сообщается, что причина задержки заключалась в том, что никто не мог открыть самолеты и позволить пассажирам высадиться.

Один из пассажиров, оказавшихся в такой ловушке, рассказал: «Кондиционеры выключены, в самолетах дети и пожилые люди, которые с трудом справляются с ситуацией. И чем больше времени проходит, тем больше людей в самолете теряют терпение».

СМИ пишут, что на данный момент известно о двух рейсах, которые затронула эта проблема, но, возможно, были и другие рейсы.

Представители аэропорта Бен-Гурион заявили: «В компании Laufer, которая должна заниматься этими рейсами, не хватает рабочих, и из-за этого пассажиры остаются в самолете».

Также стало известно, что Управление аэропортов выделяет десятки миллионов шекелей, чтобы стимулировать прием новых работников. Это позволило бы решить проблему нехватки кадров и проблемы с обслуживанием пассажиропотока.

Курсор ранее писал, что глава аэропорта выступил с заявлением. Глава аэропорта Бен-Гурион заявил, что отмена рейсов уменьшит очереди, но повысит цены. Он надеется нанять сотрудников харедим и предложить работникам льготы за обучение в университете.

Также сообщалось, что в аэропорту Бен-Гурион хаос и беспорядок. В аэропорту ощущается сильная нехватка работников. Из-за пандемии, администрации пришлось уволить или отправить в отпуск большое количество сотрудников.

Кроме того, израильтянам рекомендуют летать только с ручной кладью. Управление аэропортов Израиля рекомендовало отказаться от чемоданов, которые необходимо зарегистрировать, а брать с собой только ручную кладь. Кроме этого, пассажирам, которые хотят вылететь из страны, стоит набраться терпения.