Хапоэль Хайфа вышел в финал отборочного турнира Еврокубка

Баскетбольный клуб Хапоэль Хайфа сделал большой шаг к своему первому выходу на групповой этап Еврокубка, одержав победу в полуфинале квалификационного турнира в Болгарии над Катаей.

Поединок завершился со счетом 64:75 в пользу израильского клуба, который тренирует Шарон Друкер.

Матч начался в 17:00 28 сентября, в среду. Благодаря победе над финской командой Хапоэль Хайфа прошел в финальную стадию Куба Европы ФИБА.

Ранее мы рассказывали о том, что сегодня известный израильский теннисист Йонатан Эрлих должен был сыграть свой последний матч в парном разряде вместе с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. К несчастью, за несколько часов до поединка он отказался от участия в соревновании, сославшись на боли в спине.

На этом выдающаяся карьера Эрлиха подошла к концу. На пике своего карьерного пути он входил в топ-5 теннисистов в мире в парном разряде. Всего израильтянин выиграл 19 титулов, в том числе один турнир Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии в 2008 году.

Также «Курсор» сообщал, что сборная Израиля по футболу U-21 вышла на молодежное Евро благодаря победе над сборной Ирландии по пенальти в ответном матче плей-офф квалификации. Что ждет наших футболистов дальше – читайте по ссылке.

Помимо этого, недавно в сети показали скандальные методы работы тренера сборной Израиля по футболу. На видео попал фрагмент, где наставник команды дал пощечину своему игроку, что возмутило как членом команды, так и фанатов.