Сборная Израиля по футболу вышла на молодежное Евро

Молодежная сборная Израиля добилась цели в отборе на Евро-2023. Команда одержала победу над Ирландией со счетом 0:0 (по пенальти 3:1) в ответном матче плей-офф квалификации и вышла на чемпионат Европы. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Формат Евро-2023

Команды разделятся на 4 группы по четыре коллектива. С каждого квартета в 1/4 финала пройдут по две сборные, а дальше – олимпийская схема.

Жеребьевка финальной стадии состоится 18 октября в Бухаресте. Там же и пройдет матч-открытие – 21 июня 2023 года. Всего турнир примут 8 стадионов в пяти городах:

стадион «Стяуа» (Бухарест)

стадион «Рапид-Джулешти» (Бухарест)

«Клуж Арена» (Клуж-Напока)

стадион «Константин Радулеску» (Клуж-Напока)

стадион «Борис Пайчадзе» (Тбилиси)

стадион «Михеил Месхи» (Тбилиси)

«Батуми Стедиум» (Батуми)

стадион «Рамаз Шенгелия» (Кутаиси)

Финал пройдет 8 июля того же года в Тбилиси. При этом тройка лучших команд турнира попадут на Олимпийские Игры-2024. Также место на Олимпиаде зарезервировано по Франции (хозяйка ивента).

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