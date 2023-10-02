Насралла выступил с призывом к странам, поддерживающим Израиль

По словам генерального секретаря «Хизбаллы», любая страна, которая может подписать соглашение о нормализации с Иерусалимом, должна быть осуждена.

Генеральный секретарь ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла призывает осудить страны, которые стремятся нормализовать отношения с Израилем.

Об этом он заявил во время выступления по случаю годовщины рождения пророка Мухаммеда, сообщает Israel Hayom.

В своем выступлении Насралла заявил, что термин «проведение сухопутной границы» неверен, поскольку, очевидно, границы были определены уже давно.

"Посредничество, которое сейчас проводится, сосредоточено в северном районе, потому что они хотят решения "вопроса о двух палатках". И в любом случае это ответственность государства Ливан», - заявил лидер "Хизбаллы".

По его словам, нет никакой связи между пограничным вопросом и делом об избрании президента Ливана, хотя неизбрание президента страны в течение года создает правительственный вакуум.

«У нас такое же право на воду, как и на землю, и мы возьмем его в полном объеме и не пойдем на компромисс. И сопротивление поддержит каждый шаг, который способствует освобождению земли», - подчеркнул Насралла.

Он также упомянул 50-летие войны Судного дня и заявил, что Сирии и Египту удалось "задушить" Израиль, в то время как премьер-министр Голда Меир едва не применила ядерное оружие.

«Сионистам необходимо услышать голос мусульманского мира. ... Вместо этого мы видим прогресс в направлении нормализации. И я говорю, что любая страна, которая может подписать соглашение о нормализации, должна быть осуждена. Ее поведение следует осудить, поскольку это так же опасно, как удар в спину мечети Аль-Акса и отказ от Палестины», - подытожил Насралла.

Ранее Курсор писал о том, что саудовцы выдвинули неожиданное требование к США за нормализацию отношений с Израилем. Оказалось, что ключевым вопросом на переговорах для Эр-Рияда является не палестинская проблема.

Также мы сообщали, что Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда тогда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств.