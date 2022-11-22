Хозяин кафе в Тайбе отрезал клиенту ухо

Владелец арабского заведения и его друзья обвинили клиента кафе в воровстве денег с соседнего столика. Мужчина отрицал свое причастие к пропаже денег.

Конфликт в кафе Тайбы перерос в членовредительство.

Об этом сообщает канал Голос Израиля.

Скандал произошел из-за суммы в 200 шекелей. Хозяин-араб и его друзья заподозрили клиента кафе в том, что он прикарманил купюру в 200 шекелей, которая была на одном из столов.

Они схватили его, затолкали в комнату и угрожали пистолетом, что если не вернет деньги, то отрежут ему ухо. Однако клиент отрицал свою вину, и подозреваемые, как выяснило следствие, отрезали ему ухо кухонными ножницами.

Полиция задержала троих подозреваемых.

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