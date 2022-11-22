Хозяин кафе в Тайбе отрезал клиенту ухо

Конфликт в кафе Тайбы перерос в членовредительство.
Об этом сообщает канал.
Скандал произошел из-за суммы в 200 шекелей. Хозяин-араб и его друзья заподозрили клиента кафе в том, что он прикарманил купюру в 200 шекелей, которая была на одном из столов.
Они схватили его, затолкали в комнату и угрожали пистолетом, что если не вернет деньги, то отрежут ему ухо. Однако клиент отрицал свою вину, и подозреваемые, как выяснило следствие, отрезали ему ухо кухонными ножницами.
Полиция задержала троих подозреваемых.
Ранее Курсор писал, что призывник ЦАХАЛа потерял сознание во время тестов. Сейчас новобранец находится в тяжелом состоянии.
Также мы информировали, что жительницу Иерусалима и ее сообщника задержали за мошенничество при покупке машин. Полиция задержала 30-летнюю жительницу Иерусалима и ее 30-летнего сообщника из Тель-Авива за многочисленные случаи мошенничества при покупке автомобиля.
Кроме того, жителя Кирьят-Шмоны обвинили в убийстве подростка и воспрепятствовании расследованию. Правоохранительные органы предъявили обвинение 21-летнему жителю Кирьят-Шмоны Лиаду Эдри в убийстве подростка Йоэля Лхангала в городе в прошлом месяце.
Напомним, наш сайт сообщал, что ЦАХАЛ в Галилее спас мужчину, оказавшегося на минном поле.