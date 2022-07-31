IAF возвращает четыре самолета F-35 в эксплуатацию после проверки на наличие проблем

Командующий ВВС Томер Бар встретился сегодня с техниками на авиабазе Неватим, где размещен парк F-35i «Адир», сообщает военное ведомство.

Армия обороны Израиля заявляет, что четыре из 33 истребителей F-35 были возвращены в строй после проверки на предмет неисправности катапультируемого кресла, о которой сообщалось в США.

В четырех самолетах не было обнаружено никаких проблем, а оставшиеся будут проверены в ближайшие дни.

Бар «подчеркнул важность испытаний, чтобы как можно скорее восстановить парк «Адир» в полном объеме, и выразил признательность и удовлетворение командам техников», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Ожидается, что оперативная деятельность F-35 будет продолжаться на фоне оценки. ЦАХАЛ заявил, что такое использование будет утверждаться Баром в каждом конкретном случае.

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