IAI поставит НАТО самолеты специального назначения на сумму 200 млн долл.

Самолеты специального назначения IAI, обеспечивающие стратегическое преимущество, уже активно используются в Израиле и во многих других странах мира.

Компания Israel Aerospace Industries сообщила о подписании контракта стоимостью более 200 миллионов долларов на поставку самолетов специального назначения для одной из стран-членов НАТО в Европе. Самолеты будут разработаны компанией IAI и ее дочерней компанией ELTA Systems, которая специализируется на радарных и разведывательных технологиях.

Уникальность самолетов специального назначения IAI заключается в миниатюризации сенсорных технологий наряду с разработкой алгоритмов и программных приложений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, на базе которых на бизнес-джетах интегрируются высокотехнологичные интеллектуальные системы. До этого большинство самолетов специального назначения использовали большие грузовые или коммерческие самолеты.

Президент и генеральный директор IAI Боаз Леви сказал: «Снова и снова IAI продолжает доказывать свои новаторские возможности, которые пользуются высоким спросом и признанием во всем мире. Этот контракт, в центре которого находятся передовые самолеты специального назначения, является еще одним подтверждением наших уникальных технологий, которые являются важнейшим стратегическим компонентом для каждой армии, использующей их».

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!