Идем на рекорд: где в Израиле жара достигла почти +50 градусов

Чиновники ранее на этой неделе рекомендовали избегать пребывания на солнце, сказав, что пожилые люди и люди с хроническими проблемами со здоровьем должны проявлять особую осторожность.

Волна жары, обрушившаяся на Израиль, привела к тому, что температура взлетела почти до рекордных высот.

Самая высокая температура за сегодня зафиксирована на Мертвом море, где ртутный столбик достиг 48° по Цельсию, что всего на шесть градусов меньше рекордной отметки.

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גל החום: 48 מעלות נמדדו בים המלח@Itsik_zuarets (צילום: שייקה ברסט) pic.twitter.com/H0K5GsspQi — כאן חדשות (@kann_news) July 30, 2022

Так, самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в стране, — это 54°C (129 °F) за июнь 1942 года в кибуце Тират-Цви в северной долине реки Иордан.

Напомним, что министерство здравоохранения в начале недели выпустило предупреждение об экстремальных температурах.

Министерство сообщило в своем заявлении во вторник вечером, что ожидается, что жара не ослабнет в течение нескольких дней.

Представители органов здравоохранения заявили, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны быть особенно осторожны.

Кроме того, общественность предупредили, чтобы они максимально избегали воздействия солнца и жары, а также любых ненужных физических нагрузок.

Напомним, что жители Европы продолжают страдать от рекордной жары. Высокие температуры спровоцировали масштабные лесные пожары, перебои с транспортом и привели к сотням жертв.

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