Идет розыск подозреваемых: в Самарии обстреляли блокпосты ЦАХАЛа

Неизвестные открыли огонь по двум блокпостам ЦАХАЛа, расположенных в Иудее и Самарии. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на понедельник, 29 августа, неизвестными были обстреляли два блокпоста израильских военных, расположенных в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает издание News.walla.

Сообщение о стрельбе поступило в 00:30. Первый блокпост, по которому открыли огонь, находится в районе деревни Силуад, округа Биньямин. А второй — южнее Шхема. Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь в сторону стрелявших. В результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент проводится операция по розыску и задержанию подозреваемых. Солдаты ЦАХАЛа приступили прочесывать местность.

«Курсор» писал ранее, что Силы безопасности Израиля находятся в состоянии повышенной готовности у северной границы на фоне опасений, что террористическая группировка «Хизбалла» может попытаться совершить нападение, чтобы саботировать переговоры между Израилем и Ливаном по спору о морской границе.

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