Идит Сильман опубликовала обновленный проект закона о климате

Министр охраны окружающей среды депутат Кнессета Идит Сильман («Ликуд») представила своим коллегам проект Закона об изменении климата для ознакомления в четверг, сообщил представитель министерства охраны окружающей среды.

Законопроект призван выполнить обязательства коалиции по сокращению ежегодного объема выбросов парниковых газов в Израиле. В частности, план предписывает, что количество выбросов парниковых газов, выпущенных в 2030 году, составит не более 50% от того, что было в 2015 году.

Это контрастирует с предыдущей версией того же законопроекта, который придерживался стандартов, установленных Постановлением правительства 171, в котором говорится, что годовой объем выбросов парниковых газов в 2030 году снизится как минимум на 27% по сравнению с 2015 годом.

«Мы продвигаемся вперед с нашим обязательством принять закон о климате, цель которого — наметить путь Израиля к преодолению климатического кризиса и интеграции экономики Израиля в глобальный мир с нулевым уровнем выбросов. Закон налагает на правительство цели, механизмы и обязанности по переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов и подготовке экономики к воздействию изменения климата на инфраструктуру, здания, сельское хозяйство, окружающую среду и здоровье населения», — говорится в заявлении Сильман.

Законопроект также обеспечивает готовность Израиля к изменению климата и климатическим кризисам, а также создает министерский комитет по вопросам климата и кабинет по климату, возглавляемый премьер-министром. Он устанавливает процедуру оценки климатических рисков для общественных работ и устанавливает каналы для предоставления соответствующей информации правительству.

Законопроект учреждает независимый академический междисциплинарный комитет экспертов в области здравоохранения, экономики и энергетики, среди прочего, чтобы способствовать способности Кнессета принимать обоснованные решения об изменении климата в будущем.

Ранее Курсор писал о том, сколько денег получат муниципалитеты Израиля на борьбу с изменениями климата. Средства пойдут на помощь в планировании способов подготовки к ущербу для здоровья, окружающей среды и экономики.

Курсор сообщал, что индустрия климатических технологий в Израиле в 2021 году резко возросла по количеству компаний, основанных в этой области, так и по привлеченным ими финансам.

Напомним, что Фонд климатических инноваций Microsoft (CIF) начнет искать в Израиле выдающиеся стартапы, которые помогут справиться с климатическим кризисом.