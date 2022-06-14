Иерусалим и Тель-Авив попали в рейтинг лучших городов по уровню развития агротехнологий

Американская исследовательская компания Startup Genome назвала израильские города лучшим местом на Ближнем Востоке для пищевых технологий. В общем рейтинге Тель-Авив и Иерусалим уступили только Силиконовой долине, Нью-Йорку и Лондону.

Согласно глобальному опросу, проведенному исследовательской фирмой Startup Genome, Тель-Авив и Иерусалим занимают четвертое место среди лучших стартап-экосистем для сельскохозяйственных технологий.

В исследовании под названием Global Agtech and New Food Ranking города оцениваются в зависимости от их результатов в этой области, наличия финансирования, опыта стартапов, знаний, таланта и направленности.

Два израильских города уступили первое место Силиконовой долине, Нью-Йорку и Лондону.

Тель-Авив и Иерусалим — единственные города на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые заняли место в списке из 35 городов, в котором доминируют Северная Америка и Европа.

Стартап Genome определяет агротехнологии как использование технологий в сельском хозяйстве и смежных областях для повышения урожайности, эффективности и прибыльности за счет мониторинга и анализа погоды, вредителей, температуры почвы и воздуха.

Startup Genome — ведущая исследовательская фирма, базирующаяся в Сан-Франциско, которая с 2012 года составляет рейтинг стартап-экосистем по всему миру в ежегодном отчете.

Группа заявила, что самые сильные области Тель-Авива — искусственный интеллект, большие данные, аналитика и кибербезопасность.

Израиль уже давно является лидером в области сельскохозяйственных технологий, таких как капельное орошение, и способствует развитию индустрии пищевых технологий в таких областях, как альтернативный белок.

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