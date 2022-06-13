Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях

Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Израиле минздрав рекомендует израильтянам снова начать носить медицинские маски в закрытых общественных помещениях, а также во время поездок на общественном транспорте.

В Штабе по борьбе с эпидемиями заявили, что ношение масок – рекомендация, а не обязательная мера. Израильтян попросили их носить в знак «солидарности и небезразличия к ближнему». Поэтому штрафов за отсутствие масок не будет.

В заявлении штаба сказано, что из-за практически полного отсутствия карантинных ограничений возрастает доля ответственности каждого гражданина.

«Мы хотим сохранить нормальный образ жизни, но и здоровье тоже», — говорится в заявлении Штаба борьбы с эпидемиями.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.