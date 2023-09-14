Нетаниягу встретится с Илоном Маском – названа дата встречи

Израильские эмигранты могут протестовать против этого.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет встречи с миллиардером Илоном Маском, когда посетит США.

Об этом сообщает The Washington Post.

Это произойдет в понедельник, 18 сентября, в Сан-Франциско. Известно, что на следующей неделе глава израильского правительства отправляется на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, где он встретится с президентом США Джо Байденом.

Есть информация, что израильские эмигранты в Сан-Франциско будут протестовать против встречи Маска и Нетаниягу.

«Вызывает глубокую тревогу тот факт, что Биньямин Нетаниягу, лидер единственного в мире еврейского государства, летит через всю Америку в поисках совета и поддержки у печально известного сторонника антиеврейских разжиганий ненависти», — заявил израильский предприниматель из Силиконовой долины Офир Гутельзон.

Журналисты американского издания пишут, что одна из целей встречи состоит в сглаживании противоречий, возникших на почве антисемитизма между Маском и рядом правозащитных организаций, в том числе, и Антидиффамационной лиги.

Ожидается, что участниками встречи также другие технологические лидеры. По словам одного источников, знакомых с ходом планируемой встречи, это событие выведет "существующие противоречия на международный уровень".

Отмечается, что пока что не очень понятно, что может получиться из встречи Маска и Нетаниягу. Знакомые с процессом лица говорят, что окончательный сценарий встречи пока что не утвердили.

«Курсор» ранее писал, что в ближайшие дни в Нью-Йорке проведут встречу Нетаниягу и президент Украины Владимир Зеленский.